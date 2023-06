Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów w Rudnie. Będą kopali na wulkanicznym wzgórzu

Na pierwszą edycję tych mistrzostw do Rudna zjechali poszukiwacze amatorzy z całej Polski, przybyły całe rodziny miłośników przygód, ale i zawodowcy - doświadczeni poszukiwacze, geolodzy, geodeci.

Poszukiwania odbędą się na tzw. agatowych polach u podnóża zamku Tenczyn. To z tych terenów pochodzą m.in. eksponaty w Muzeum Agatów w Rudnie. Patronem medialnym II Międzynarodowych Mistrzostw w Poszukiwaniu Agatów w Rudnie o tytuł Agatowego Króla jest "Dziennik Polski".

- Głównym celem naszego Muzeum, organizującego imprezę, jest budowanie świadomości na temat podkrakowskiego wulkanizmu oraz lokalnej geologii. Mistrzostwa mają też za cel łączenie środowisk kolekcjonerów i amatorów. To rozrywka na świeżym powietrzu nakierowana na dorosłych jak i na dzieci, w jej trakcie będę się odbywały różnorakie projekcje, odczyty i prezentacje - informuje nas Kinga Kurlit-Heller z Muzeum Agatów w Rudnie.

Tytuł Agatowego Króla z najpiękniejszym agatem z pierwszych mistrzostw zdobyli poszukiwacze z Warszawy - drużyna "Gwiezdne ziarenka", czyli Aleksandra Wojciechowska z Warszawy i Iwona Kosz z Białobrzegów. Natomiast zakopany skarb na polach agatowych - skrzynkę z setką agatów i agatowa biżuterią - odnaleźli Marcin Kaczmarczyk i Weronika Marzec z Igołomi, którzy tworzyli drużynę "Daj kamienia".

Teraz zachętą do przybycia na agatowe pola są różnorakie nagrody m.in. namiot, ale także wejściówki do różnych ciekawych miejsc, a do tego możliwość wyjechania z Rudna z agatami.