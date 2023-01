Mistrzowi na pożegnanie. Henryk Szordykowski wygrywał na dwóch kontynentach. Nasza redakcja przyznała Mu tytuł Asa Honorowego

- W małej miejscowości nie mogłem mieć żadnych kontaktów z wielkim wyczynem – wspominał po latach. - Dopiero w wojsku zyskałem możliwość. Dowódca urządzał nam biegi, a ja zawsze wygrywałem. Nie tylko dla satysfakcji, ale chciałem przybiec pierwszy do koszar i mieć spokój i czas na przebranie, golenie się, nie lubiłem tłoku. Wojsko dostrzegło moją szybkość i wystawiało na rozmaite zawody biegowe dla żołnierzy. Wtedy wypatrzyli mnie trenerzy klubów. Najszybszy był trener Kowalski z Wawelu i zabrał do Krakowa. Pytał, czy już trenowałem biegi. Zgodnie z prawdą, rzekłem, że nie. Odparł, że nie szkodzi i wieku 20 lat zacząłem regularne treningi. Jak na wyczynowy sport to było późno, zwykle szkolenie zaczyna się wcześniej, ale nie miałem na to wpływu. Ponieważ zaraz na bieżni wygrywałem z konkurentami, oni nie chcieli wierzyć, że dopiero zacząłem uprawiać lekkoatletykę…

To znaczy, że natrafiono na wielki talent. Niemniej sprawa nie była prosta. Wawel po prostu uprowadził starszego szeregowego z jednostki w Morągu. Musiał więc trener Kowalski pilnie jechać do Warszawy i u najwyższych czynników wojskowych wyjednać dla podopiecznego przeniesienie do Krakowa. Otrzymał zgodę, a w Krakowie Szordykowski został żołnierzem zawodowym, dochodząc do stopnia starszego chorążego sztabowego. Ale inne kluby miały chrapkę na jego talent. Bardzo silne sekcje lekkoatletyczne Legii Warszawa i Zawiszy Bydgoszcz podchodziły z zachętami do biegacza. Nawet chwilę rozważał przeprowadzkę do stolicy, ale ostatecznie wybrał Kraków. Czuł się tu dobrze, w Wawelu spotkał znakomitego trenera Stanisława Ożoga, otaczała go grupa dobrych biegaczy z Edwardem Stawiarzem na czele, a klub pomógł załatwić mieszkanie. Niewielkie, z ciemną kuchnią, na Azorach, ale w owych czasach, gdy czekało się latami, to było coś...