Młodzi mistrzowie programowania z Krakowa i Małopolski zdominowali Motorola Science Cup. Biegłość w IT daje wielką przewagę na rynku pracy

Wielki finał konkursu przewidziany jest na czerwiec. W jego ramach, 10 finałowych drużyn zmierzy się ze sobą w ostatecznych rozgrywkach informatycznych, w których oprócz wiedzy merytorycznej nie zabraknie nawiązań do popularnych gier, czy współzawodnictwa sportowego. Na laureatów czekają cenne nagrody, które pozwolą uczniom pogłębiać swoją wiedzę i pasję informatyczną, a kiedyś być może spróbować swoich sił w wielkim świecie IT.

- podkreśla Piotr Bochaczyk, inżynier programista, w Motoroli Solutions odpowiadający również za niektóre inicjatywy edukacyjne firmy.

Działająca w Krakowie już od ćwierćwiecza Motorola Solutions od lat zachęca uczniów i studentów do poznawania zagadnień z zakresu IT. Inżynierowie firmy prowadzą kursy programowania, szkolenia i wykłady dla dzieci i młodzieży chcących zgłębić wiedzę programistyczną. To swoisty bilet wstępu do świata IT. Bardzo cenny, zważywszy, jak bardzo przyspieszyła ostatnio cyfryzacja wszystkich dziedzin życia i jak szybko rozchwytywani są na rynku pracy specjaliści z tej branży. Głównie rosnące zarobki w IT zdecydowały o tym, że Kraków pierwszy raz od wielu lat awansował na szczyt zestawienia metropolii o najwyższym przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw.

Pasja do technologii i praca zespołowa

W ostatnich latach sztandarowym działaniem edukacyjnym Motoroli Solutions był skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs Diversity. W jego ramach młodzież budowała i programowała roboty, które następnie brały udział w zawodach mini sumo czy unikały przeszkód w labiryncie.