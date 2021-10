Mnóstwo internetowych ofert pracy w Krakowie. Pierwszy raz w historii więcej posad zdalnych niż stacjonarnych. Kogo szukają pracodawcy?

W jednym tylko serwisie pracuj.pl można znaleźć ponad 6,2 tys. ofert pracy w Krakowie i najbliższej (do 10 km) okolicy. Prawie 1,2 tys. z nich dotyczy kategorii „finanse/ekonomia”, a 1,1 tys. – „rozwoju oprogramowania”. Kolejnych 530 skierowanych jest także do specjalistów IT, tyle że administrujących sieciami, zaś 254 do informatyków związanych z e-commerce lub nowymi mediami. W ofertach przebierać mogą także handlowcy i sprzedawcy (909), pracownicy obsługi klienta (847), inżynierowie (600), budowlańcy (365), specjaliści od rekrutacji pracowników i zarządzania kadrami (330) oraz marketingu (303). 440 ofert skierowanych zostało do pracowników szeroko pojętej administracji biurowej, ale tylko 43 pochodzą z sektora publicznego.

Pracodawcy szukają także przez pracuj.pl specjalistów od łańcuchów dostaw (221), badań i rozwoju (206 ofert), produkcji (196), doradztwa i konsultingu (190), bankowości (144), transportu i spedycji (139) oraz pracowników hotelarstwa, gastronomii i turystyki (132). Niesłabnącym wzięciem cieszą się pracownicy zajmujący się zdrowiem, urodą, rekreacją (139 ofert) oraz obsługą rynku nieruchomości (124).