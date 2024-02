Mobilizacja rodziców: w piątek, 1 marca, rusza rekrutacja do przedszkoli i nabór do podstawówek w Krakowie

Warto wskazać w serwisie rekrutacyjnym więcej niż jedno przedszkole - to zwiększa szanse na dostanie się do publicznej placówki

1 marca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także osobny nabór - do szkół podstawowych w Krakowie. Tak jak w poprzednich latach, nabór wniosków będzie trwał za pośrednictwem elektronicznych systemów rekrutacji: serwisu Formico w przypadku kandydatów na przedszkolaków, a Elemento - w przypadku przyszłych pierwszaków. Rodzice mogą składać wnioski do 29 marca. Wyniki obu rekrutacji zostaną ogłoszone 19 kwietnia.

W ubiegłorocznej rekrutacji do przedszkoli na dzieci, które dopiero miały zacząć przedszkolną przygodę, dostępnych było niespełna 20 tys. miejsc, w tym 17,9 w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z rekrutacji za pomocą serwisu Formico korzystają niektóre niesamorządowe przedszkola (publiczne) i w nich czekało na dzieci kolejnych ok. 2 tys. miejsc. Ile będzie teraz - okaże się w dniu uruchomienia serwisu rekrutacyjnego. - Od 21 lutego do 29 lutego rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli zgłaszają wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego. Jak każdego roku ostateczna oferta miejsc w przedszkolach będzie znana 1 marca - liczba miejsc ogółem jest pomniejszona na skutek "rezerwacji" miejsc przez rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną - wyjaśniają urzędnicy z magistrackiego Wydziału Edukacji. Generalnie jednak nie zwiększyła się liczba miejsc w krakowskich przedszkolach w stosunku do oferowanych w ubiegłorocznej rekrutacji. Wprawdzie na przestrzeni roku oddano do użytku dwa nowe budynki przedszkolne - we wrześniu 2023 roku, w ramach inwestycji realizowanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. Są to:

nowy obiekt Samorządowego Przedszkola nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej 39 (osiedle Widok, Bronowice Małe), budynek 6-oddziałowego przedszkola (dla maksimum 150 dzieci) wybudowany w miejsce wyburzonego obiektu drewnianego typu "fińskiego"

oraz filia - dodatkowe oddziały - Samorządowego Przedszkola nr 187 "Pod Lipami" na os. Piastów 71. Jednak miejsca w obu tych placówkach były już oferowane podczas ostatniej rekrutacji, więc nie powiększą teraz puli dostępnych miejsc.

Przedszkola bez naboru i z mniejszą liczbą miejsc. Powód: remonty

Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy któreś z przedszkoli będzie tym razem wyłączone z rekrutacji. Jak się okazuje, nabór na rok szkolny 2024/25 nie będzie prowadzony w oddziałach Samorządowego Przedszkola nr 110 (ul. Ciepłownicza) oraz Samorządowego Przedszkola nr 133 (Kostrze). Zmniejszona zostanie również oferta rekrutacyjna (jeden oddział) w Samorządowym Przedszkolu nr 94 (os. Ogrodowe).

- Powodem zmniejszenia liczby dostępnych miejsc w tych przedszkolach są prace remontowe - tłumaczy magistrat.

Jakie są zasady rekrutacji do przedszkoli?

W marcowej rekrutacji biorą udział wyłącznie dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W pierwszej kolejności do przedszkola - zgodnie z kryteriami ministerialnymi (ustawowymi) - dostanie się: dziecko z rodziny wielodzietnej,

dziecko z niepełnosprawnością,

dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,

dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,

dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej. Ponadto każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria, które mogą wynikać z lokalnych potrzeb społecznych. - Pierwszy etap to przyjęcie dzieci według kryteriów ministerialnych. Jeśli nie rozstrzygnie rekrutacji, stosuje się kryteria ustalone przez radę gminy. Ponieważ te pierwsze dotyczą niewielkiej liczby dzieci, w systemie rekrutacyjnym równocześnie stosowane są kryteria ustalone przez Radę Miasta - tłumaczą urzędnicy krakowskiego magistratu. Jak dodają, dzieci przyjęte na podstawie kryteriów ministerialnych mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu.

Za spełnione każde z kryteriów ministerialnych przysługuje kandydatowi na przedszkolaka po 28 punktów. Natomiast kryteria dodatkowe w Krakowie i punkty za nie są następujące: Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 7 punktów;

Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego - 6 punktów;

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub zespole szkolno-przedszkolnym wskazanym we wniosku rekrutacyjnym jest pierwsze na liście wybranych przedszkoli - 5 punktów;

Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków - 4 punkty;

Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola - 3 punkty;

Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola lub tego samego zespołu szkolno-przedszkolnego - 2 punkty.

Wybierz więcej niż jedno przedszkole, pamiętaj o zaświadczeniach!

Można wybrać jedno lub więcej przedszkoli. Jak co roku podkreślają magistraccy urzędnicy, wybór większej liczby przedszkoli podczas składania wniosków zwiększa szanse na znalezienie miejsca w samorządowej placówce - dlatego warto wskazać nie tylko przedszkole najbliżej domu.

Po wypełnieniu formularza elektronicznie w systemie krakow.formico.pl, należy go wydrukować i z podpisami rodziców dziecka dostarczyć do przedszkola wskazanego jako pierwsze, więc tego, gdzie rodzice najbardziej chcieliby posłać dziecko. Wniosek trzeba dostarczyć - przedszkola proszą o przyniesienie do placówki, niektóre też dopuszczają przysłanie skanów mailem - wraz z kompletem załączników potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów. Jest też druga opcja: rodzice kandydatów mogą wypełnić wniosek elektronicznie w systemie i tutaj również załączyć skany stosownych oświadczeń, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów, przy czym oboje podpisują taki wniosek podpisem elektronicznym.

Czas na decyzję i złożenie wniosku jest do 29 marca. Ale przedszkola uczulają, by nie czekać do ostatniej chwili. Przykładowo krakowskie Przedszkole nr 38 "Akademia Zielonego Misia" prosi o składanie wniosków wraz z załącznikami w miarę możliwości w pierwszych trzech tygodniach rekrutacji, aby rodzice mieli możliwość poprawy lub uzupełnienia wniosków. "Brak dokumentów potwierdzających spełnienie danego kryterium rekrutacyjnego jest równoznaczny z nieuznaniem spełnienia tego kryterium i spowoduje, że punkty nie zostaną naliczone" - przestrzega przedszkole.

Wskazuje też ono m.in., że kryterium "szczepienia" potwierdza się tylko i wyłącznie zaświadczeniem od lekarza pediatry. Z kolei kryterium "droga" sprawdzane jest przez placówkę za pomocą publicznego serwisu mapowego Targeo. "Wszystkie zaświadczenia (dotyczące szczepień, zaświadczenia ze żłobka, zaświadczenia z zakładu pracy i inne) ważne są tylko 1 miesiąc. Proszę zwracać uwagę na daty wystawienia w/w dokumentów" - zwraca uwagę Przedszkole nr 38.

