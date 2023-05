Odwaga i pomysłowość

Czasy były inne, w sklepach nie było takiego wyboru jak teraz, wybór kosmetyków był znacznie mniejszy niż współcześnie, ale nie oznacza to, że kobiety rezygnowały z modnych fryzur, makijażu i dbania o urodę. Wręcz przeciwnie! Co z tego, że zachodnie kosmetyki były w sklepach Pewex , skoro dla większości obywateli były niedostępne, bo aby tam kupować, trzeba było mieć dolary...

Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki…

Przybory do włosów

Tak jak i teraz, tak w czasach PRL, kobiety chciały wyglądać modnie, lubiły się stroić i atrakcyjnie wyglądać.

Posągowej urodzie Beaty Tyszkiewicz wystarczyło klasyczne upięcie włosów w kucyk NAC

W domu modnej pani nie mogło zabraknąć grzebienia ze szpikulcem do robienia przedziałku i tapirowania włosów, spinek i lokówki elektrycznej, a także wałków do włosów. Niezbędny był także lakier, zastępowany w latach. 80 wodą z cukrem. Pojawiały się termo wałki i żel do włosów. Popularne były lotiony, czyli płyny do stylizacji włosów.