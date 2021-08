Modlnica. Ekodoradcy przyjeżdżają na konsultacje. Rozmawiają o smogu, wymianie pieców i termomodernizacji

W Modlnicy ekodoradcy będą rozmawiać z mieszkańcami w budynku wielofunkcyjnym, przy ul. św. Wojciecha 60 w godzinach 9-17. Podczas spotkań z cyklu "Porozmawiaj z Ekodoradcą" każdy chętny będzie mógł podzielić się swoimi wątpliwościami i uzyskać porady na temat przepisów wynikających z uchwały antysmogowej, pytać o dotację do wymiany starego pieca, o termomodernizację budynku, a do tego ekodoradcy pomogą złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.