Modlnica. Utrudnienia na przebudowywanej drodze krajowej nr 94. Drogowcy kładą nową nawierzchnię Barbara Ciryt

Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Modlnicy wchodzi w nowy etap. Będą utrudnienia, zwężenie jezdni, ograniczenie do jednego pasa ruchu. Wykonawca przebudowy krajówki w Modlnicy rozpoczyna układanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 1,5 km. Kierowcy napotkają te utrudnienia już we wtorek 22 marca od godz. 8. Jednak to nie wszystkie zmiany i ograniczenia w ruchu, które są zaplanowane na przyszły tydzień i za dwa tygodnie.