Modlniczka. Odnaleziona mieszkanka DPS - pani Maria trafiła na uczynnych policjantów, którzy ją odwieźli, a potem sprezentowali telewizor Barbara Ciryt

Radosław Zębala, Sebastian Cieślik z panią Marią podczas wizyty w DPS, na której podarowali seniorce telewizor Fot. zbiory Radosława Zębali

Z Domu Pomocy Społecznej "Pasternik" w Modlniczce w gminie Wielka Wieś uciekła starsza kobieta. To pani Maria, którą na jednym z krakowskich osiedli na Czyżynach zaopiekowała się mieszkanka Krakowa - pani Jadwiga. Powiadomieni policjanci, odwieźli seniorkę do jej placówki, a za kilka dni przyjechali do niej z prezentem - telewizorem, o którym marzyła.