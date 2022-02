Mogilany. Gmina pomoże uchodźcom z Ukrainy poprzez Polski Czerwony Krzyż. Zbiórka od niedzieli do piątku

Akcja potrwa w niedzielę 27 lutego 2022 roku w godz. 10-17, a od poniedziałku 28 lutego do piątku 4 marca 2022 roku w godz. 18-19.

Organizatorzy wymieniają, co jest potrzebne w pierwszej kolejności: koce termiczne, śpiwory, maty do spania (z pokryciem foliowym), materace, peleryny przeciwdeszczowe, środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca podpaski, pieluchy dziecięce i dla dorosłych, ręczniki papierowe, z mikrofibry, środki antyseptyczne jak spirytus, maseczki wielorazowe, środki opatrunkowe, apteczki. Nie będą przyjmowane ubrania.

Można przynieść też: artykuły spożywcze nadające się do szybkiego przygotowania, batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, żywność puszkowaną, makarony, płatki błyskawiczne, butelkowaną wodę.

Ponadto przydatne będą: zapałki, baterie, zapalniczki, latarki.