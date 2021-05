Mogilany. Gminny Ośrodek Kultury ogłosił konkurs literacki. Każdy może wykazać się pisząc list do mamy piękną polszczyzną

NOWE Janusz Filipiak i Comarch zarobili rekordowe pieniądze w 2020 roku. Prezes Cracovii ma się czym pochwalić

Janusz Filipiak prezes firmy "Comarch" i jednocześnie prezes Cracovii rok 2020 może zaliczyć do udanych. Mimo pandemii, jego firma przyniosła spore dochody, a zarobki jej prezesa też były niemałe. 18,84 mln zł to zarobki Janusza Filipiaka, a 119 mln to zysk netto dla akcjonariuszy spółki. Te dane podaje "Puls Biznesu".