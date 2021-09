Mogilany. Miłośnicy folkloru doczekali się na pierwszą SPINKĘ KRAKOWSKĄ

Janina Kalicińska, której imieniem nazwano przegląd bardzo długo była związana z Mogilanami. Przez 22 lata była kierowniczką artystyczną i choreografką Zespołu Regionalnego „Mogilanie”.

- Była niezwykle zaangażowana w prowadzenie zespołu i pielęgnowanie tradycji folkloru, więc zrodził się pomysł, aby pamięć o tym co zrobiła dla Mogilan i dla regionalizmu, uczcić przeglądem folklorystycznym i nim jej za to podziękować

– powiedział nam Piotr Piotrowski, wójt gminy Mogilany.

Wszyscy, którzy pamiętają panią Jankę, wspominają jej perfekcyjność, ogromną wiedzę folklorystyczną, przywiązywanie wagi do każdego szczegółu tak w stroju krakowskim jak i w występach.

- Nic nie mogło być byle jakie. Występy nie ograniczały się tylko do stania na scenie i śpiewania pieśni. To były widowiska z wielką dynamiką. Na scenie cały czas coś się działo. To właśnie pani Janina nadawała im szczególny charakter