Mordercze istoty w zaciszu naszych łąk... Grzegorz Tabasz

Jednym z objawów sezonu ogórkowego są wszelakiej maści strachy. Media starszą ludzi krwiożerczymi istotami, które czają się tuż zza rogiem. Bąki, szerszenie osy. Nawet zwyczajna pszczoła niekiedy występuje w roli morderczej istoty. Do pszczół, a konkretnie do wytkania nosa lub palca do ula, wrócę następnym razem.