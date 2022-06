Motylarnia w Czaplach Wielkich, czyli kolorowa biesiada przy plasterkach pomarańczy Aleksander Gąciarz

Przechodząc przez zasłonę z podwójnej czarnej siatki ma się wrażenie wkroczenia do innego świata: zielonego, ciepłego i pełnego fruwających wszędzie wielobarwnych motyli. Za chwilę egzotyczne owady siadają na rękach, głowach i ubraniu. Aż trudno wierzyć, że to zaledwie trzy kilometry od ruchliwej drogi ekspresowej z Krakowa do Warszawy. Jesteśmy w Motylarni Alicji i Radka Brzezowskich w Czaplach Wielkich.