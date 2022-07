Motyle niejadki

Potężną grupę poszczących motyli tworzą barczatki i trociniarkowate. Motyle duże i bardzo duże, silnie owłosione. Niektóre o ciekawym wyglądzie zarówno w kwestii kolorystyki i kształtu skrzydeł. To nocne ćmy, które nigdy nie zasmakują nektaru czy innych płynów. Najczęściej nie posiadają narządów gębowych czyli ssawki. Oczywiście nie są to owadzie wersje perpetuum mobile. Energię do życia czerpią z tłuszczu nagromadzonych w poprzednim wcieleniu, w którym egzystowały jako larwy. Włochate gąsienice barczatek żerują na roślinach przez dwa sezony. Wszystkie rośliny jakie zjedzą przetwarzają na tkanki ciała i tłuszcz.

Po przejściu stadium poczwarki zamieniają się w motyla niejadka. Wielkie samice są niekiedy tak ciężkie od jaj, iż latają słabo lub wcale. Siedzą na gałązkach i wabią panów seksualnymi zapachami. Jeszcze ciekawsze życie prowadzą gąsienice trociniarki czerwicy. Są długie na dziesięć centymetrów i grube na dwa palce, co lokuje je w czołówce największych gąsienic Europy. Nagie, bezwłose ciało koloru surowego mięsa cuchnie octem. Przez kilka lat wygryzają chodniki w pniach drzew. Drzewną dietę uzupełniają chętnie mięsem pozyskanego z innych owadów, które niebacznie trafiły w zasięg ostrych żuwaczek larwy. Dorosła ćma może na zapasach tłuszczu funkcjonować nawet prze kilka tygodni.