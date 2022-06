Motyli tyle co na lekarstwo. Oto kilka pomysłów na ratunek

Dopiero co oglądałem śliczny klomb z kocimiętki i szałwii dla motyli. Ledwo parę metrów kwadratowych przy południowej ścianie domu wysoko w górach, a owadów zatrzęsienie. Prym wiodły pszczoły i trzmiele, pod ciężarem których kwiatowe łodygi uginały się niczym od wiatru. Było też kilkanaście bielinków, rusałek i całe stada bzygów. Tudzież przyrodniczy rarytas, czyli kilka fruczaków gołąbków. To niewielkie ćmy zawisaki, które latają w dzień. Wszystkie jak jeden brat wysysały czy zlizywały nektar z kwitnącej kocimiętki i szałwii.

Założenie takiej rabaty dla posiadacza przydomowego ogródka to grosze. Jeśli ktoś zechce pójść na całość, to rabaty można uzupełnić o pachnące i kolorowe kwiaty tytoniu, floksów, maciejki, rezedy czy dzwonków. Pergole, kratownice i inne podpory można obsadzić wiciokrzewami pomorskim i przewiercieniem. Świetnie do wabienia i karmienia owadów nadaje się wiciokrzew Heckrotta, który kwitnie od lata do jesieni. Niezły jest też jaśmin, ale kwitnie tylko (lub aż!) przez dwa tygodnie.