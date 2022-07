Można się odchudzić z raka. Badania dowiodły związku między otyłością a zapadalnością na nowotwory. Ratunkiem wycięcie zbędnych kilogramów

- Mamy epidemię otyłości, a powiązane z nią nowotwory stanowią coraz poważniejszy problem zdrowotny i społeczny. Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC), otyłość zwiększa ryzyko rozwoju aż trzynastu rodzajów raka i jest to łącznie 40 procent wszystkich nowotworów diagnozowanych każdego roku w USA. Dlatego jak najwięcej lekarzy pierwszego kontaktu powinno prowadzić rozmowy ze swoimi pacjentami na temat konsekwencji otyłości oraz uświadamiać im, że ryzyko zachorowania i zgonu na nowotwory można radykalnie zmniejszyć poprzez pozbycie się lub chirurgiczne usunięcie nadmiaru kilogramów