MŚ 2022. Przedłużające się mecze mundialu w Katarze. 100 minut gry? Trzeba do tego się przyzwyczaić

Doliczone 10 minut na MŚ w Katarze to norma

Władze federacji zapowiadały, że podczas mundialu w Katarze sędziowie zobligowani zostali do wyjątkowo skrupulatnego liczenia „utraconego” czasu gry. I to nie tylko po przerwie, gdy często - by zyskać cenne sekundy przy korzystnym wyniku - trenerzy przeprowadzają „taktyczne” zmiany, a piłkarze po starciach dłużej niż zwykle leżą na murawie. Swoje robi też analiza VAR.

Kibice przyzwyczaili się, że na najwyższym poziomie piłkarskim jest to minuta, dwie extra w I połowie, a kilka w drugiej. Rzadko zdarza się, by doliczano w końcówce 10 minut. A w Katarze to ostatnie staję się normą.