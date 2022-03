MŚ juniorów Zakopane 2022. Daniel Tschofenig i Nika Prevc mistrzami w skokach narciarskich. Jan Habdas 13.

Rywalizacja odbyła się w czwartkowy wieczór na Średniej Krokwi. Tschofenig, który z powodzeniem startuje w seniorskim Pucharze Świata, był głównym faworytem. W Zakopanem wygrał wcześniej wszystkie cztery sesje treningowe, a w konkursie potwierdził, że jest najlepszy, zwyciężając z dużą przewagą. Austriacy zresztą zdominowali zawody, zdobyli wszystkie medale.

– Jest to uczucie ciężkie do opisania. Jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzisiaj wydarzyło; zobaczymy, co jeszcze czeka mnie w najbliższym czasie. Moje dzisiejsze skoki były całkiem dobre - pierwszy był ok, za to drugi naprawdę dobry. Niewielu ma szansę startować w MŚ Juniorów, a każdy, kto ją otrzymuje, prezentuje wysoki poziom. Mam nadzieję udowodnić, że ja również zasługuję na miejsce w tym szczytnym gronie – powiedział Tschofenig.

Wśród kobiet wygrała Nika Prevc. To kolejny sukces do rodzinnej kolekcji, kibice skoków doskonale znają jej starszych braci z PŚ: Cene, Domena (obaj też brylowali w MŚ juniorów) i najbardziej utytułowanego Petera.