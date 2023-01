MŚ piłkarzy ręcznych 2023. Mecz Iran - Słowenia w Tauron Arenie Kraków był jednostronny

Iran - Słowenia 21:38 (9:20)

MŚ piłkarzy ręcznych: Słowenia meczu z Iranem robiła w Krakowie show

Słoweńcy, którzy wcześniej w Katowicach dali lekcję szczypiorniaka Polakom, w swoim pierwszym meczu MŚ w Tauron Arenie nie mieli problemów ze zwycięstwem. Na pierwszą bramkę wprawdzie musieli trochę poczekać (zdobyli ją tuż przed upływem 3 minuty), ale później co rusz punktowali rywali.

Ekipa z Iranu miała problem z kończeniem akcji golem, co skutkowało kontrami Słoweńców, którzy w tym elemencie długo mieli praktycznie stuprocentową skuteczność. Do tego widać było, że tak układający się mecz pozwala im grać na luzie i mogą robić "show". Efektowna była np. bramka (na 2:6) Aleksa Vlaha, które w locie złapał piłkę rzuconą przez kolegę z boku i trafił do siatki.