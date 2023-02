MŚ Planica 2023: wyniki skoków narciarskich kobiet. Katharina Althaus najlepsza na skoczni normalnej, Nicole Konderla daleko

Tylko jedna Polka w pierwszych konkursie skoków narciarskich w MŚ w Planicy

Z czterech zgłoszonych do zawodów Polek przez środowe kwalifikacje przebrnęła tylko jedna. 31. lokata wówczas sprawiła, że Konderla mogła liczyć na awans do czołowej "30" w głównych zawodach i oddanie drugiego skoku. Jej konkursowa próba dzisiaj nie była jednak zbyt dobra. Nasza zawodniczka uzyskała na skoczni HS 102 85,5 m, do premiowanej "30" zabrakło 4,7 pkt. Konderla nie kryła, że taki wynik jej nie satysfakcjonuje.