MŚ Planica. Skoki narciarskie dzisiaj w cieniu groźnego upadku podczas treningu. Wyniki zeszły na dalszy plan

Wielki pech Petera Prevca podczas MŚ w Planicy

W środę zawodnicy mieli oddać po trzy skoki próbne przed planowanymi na dzień później kwalifikacjami na dużej skoczni (HS 138). W drugiej serii doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Słoweniec Peter Prevc stracił w locie równowagę, z dużą prędkością spadł na bulę, zsunął się po zeskoku. Miał pokaleczoną twarz. Ratownicy zajmowali się nim przez kilkanaście minut Gdy opuszczał skocznię na noszach, był już przytomny, pomachał do kibiców. Czekają go oczywiście szczegółowe badania.

Jak doszło do groźnego zdarzenia? Prevcowi tuż po wyjściu z progu, w trakcie lotu, wypięła się narta. A to miało decydujący wpływ na utratę równowagi i upadek.

Słoweniec najwyraźniej nie ma szczęścia do MŚ. Również podczas poprzedniego czempionatu, w Oberstdorfie, miał poważnie wyglądający upadek, także w serii próbnej.