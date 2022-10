MŚ siatkarek 2022. Brazylia rozbiła Portoryko i jest coraz bliżej ćwierćfinału

Efektowne zwycięstwo Brazylii nad Portoryko

Brazylijki typowany były są do walki o medale, potwierdzają to kolejnymi zwycięstwami. Z siedmiu rozegranych w MŚ spotkań wygrały sześć, w czwartek w Rotterdamie nadspodziewanie szybko poradziły sobie z drużyną Portoryko. Dość powiedzieć, że rywalki w żadnym z setów nie przekroczyły bariery 15 „oczek”! Najwięcej punktów dla Brazylijek zdobyła Ana Carolina Da Silva - 16.

Siatkarki Portoryko już powoli żegnają się w mistrzostwami świata (zostały im dwa mecze), nie mają szans na awans do ćwierćfinału. Brazylia natomiast może się liczyć na fazę pucharową. Na razie zajmuje 2. miejsce w grupie, ale nad 5. lokatą ma tylko nieznaczną przewagę (o jedną wygraną więcej).