MŚ siatkarek 2022. Była reprezentantka Polski Magdalena Śliwa: Wierzmy w nasze dziewczyny! [ROZMOWA]

W piątek rozpoczną się rozgrywane w Polsce i Holandii mistrzostwa świata siatkarek. Nasza reprezentacja w imprezie tej rangi wystąpi po raz pierwszy od 12 lat. Na co, Pani zdaniem, będzie ją stać?

To nie jest łatwa impreza. Żeby zajść wysoko, włączyć się do walki o medale, trzeba pokonać naprawdę dużo przeszkód. Nie wyobrażam sobie, by nasz zespół nie wyszedł z grupy. Ten cel jest jak najbardziej w zasięgu, choć wiadomo, że każda drużyna na mistrzostwach świata jest przygotowana do walki, tu nie ma słabych. Moim wielkim życzeniem jest, aby udało się nam awansować do czołowej ósemki, to byłby bardzo dobry wynik.

Żeby osiągnąć ten cel, potrzeba szczególnie korzystnego splotu okoliczności i dania z siebie „110 procent”?

Na pewno tak, trzeba grać bardzo dobrze. Pamiętajmy jednak, że zdarzają się niespodzianki, były chociażby na niedawnych mistrzostwach świata panów. Szczęścia też trochę potrzeba, mam nadzieję, że turniej ułoży się po myśli naszych zawodniczek.