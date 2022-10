MŚ siatkarek 2022: wyniki, tabele, terminarz. Z kim i kiedy gra Polska w mistrzostwach świata w siatkówce kobiet? 13.10

MŚ w siatkówce kobiet 2022: terminarz, wyniki, formuła turnieju

W drugiej fazie MŚ rywalizacja toczyć się będzie w dwóch kolejnych grupach (E, F) z udziałem 16 najlepszych ekip (mecze w Rotterdamie i Łodzi), którym zaliczone zostaną wyniki z pierwszej rundy. Po cztery z nich awansują o do fazy pucharowej (do 11.09)- ćwierćfinały i półfinały odbędą się w Apeldoorn i Gliwicach. M

Kto faworytem MŚ siatkarek? Tytuły broni Serbia, Polskę stać na dobre wyniki i czołową ósemkę

Kandydatów do złotego medalu w MŚ siatkarek 2022 nie brakuje. W tegorocznej Lidze Światowej fazę grupową wygrały Amerykanki (11 zwycięstw w 12 meczach), ale w finałowym turnieju szybko odpadły. Ostatecznie złoto wtedy zdobyły Włoszki, które w finale wygrały z Brazylią. Na 3. pozycji sklasyfikowano Serbię, najlepszą żeńską drużynę ostatnich lat. Ekipa z Bałkanów broni zresztą tytułu z 2018 r.; od tego czasu zdobyła złoto (2019) i srebro (2021) w ME, a ubiegłorocznych igrzysk w Tokio wróciła z brązem (wygrały wtedy Amerykanki). Do tego grona kandydatów do medalu doliczyć trzeba Turcję, Japonię i Chiny. Nie można też wykluczyć niespodzianek.