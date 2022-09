MŚ siatkarek. Joanna Mirek: Wyjście z grupy to nawet nie jest plan minimum, to coś oczywistego

Po trzech dniach przerwy biało-czerwone wracają do gry. Od wtorku do soboty w Ergo Arenie rozegrają aż cztery spotkania, a na początek zmierzą się z Tajlandią. Azjatki sprawiły dużą niespodziankę, wygrywając w sobotę w z Turczynkami, wicemistrzyniami Starego Kontynentu 3:2. Była reprezentantka Polski uważa jednak, że ten rezultat nie jest sensacyjny.

Myślę, że niespodzianka to adekwatne słowo do tego wyniku. Pamiętam Tajlandię z tegorocznej Ligi Narodów, ona bardzo dobrze rozpoczęła te rozgrywki. Natomiast też nie ukrywam, że przed mistrzostwami, podobnie jak wiele osób, uważałam Turcję za głównego faworyta naszej grupy - powiedziała Mirek.

Jej zdaniem Turczynki na pewno nie zlekceważyły rywalek, bowiem początkowo grały bardzo cierpliwie. Straciły jednak koncentrację, co wykorzystały rywalki.

- Turcja jest dobrze przygotowana do turnieju, lecz miała kłopoty z utrzymanie koncentracji, co może wynikać z tego, że to dopiero początek mistrzostw. Ta reprezentacja ma swoje "zmory" - czasami jak to ich lewe skrzydło się zatnie, to nie potrafią z tego wyjść. Trener Giovanni Guidetti miał największe problemy ze znalezieniem skrzydłowych, dlatego zabrał ich więcej na turniej kosztem jednej środkowej. Myślę, że Turczynki pewnie siedzą dniami i nocami i rozmyślają nad tym meczem. Nadal są jednak zespołem, który jest w stanie pokazać dobrą siatkówkę i dotrzeć daleko w tych mistrzostwach - podkreśliła.