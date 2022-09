MŚ siatkarzy 2022. Ukraina sprawiła niespodziankę, awansowała do ćwierćfinału. Dla tego kraju każde zwycięstwo jest teraz ważne

W MŚ siatkarzy 2022 Ukraina zastąpiła Rosję

Przypomnijmy - Ukraińcy nie zakwalifikowali się na MŚ 2022. Zostali dołączeni do stawki po tym, jak wykluczono Rosję, która w lutym dokonała zbrojnego ataku na ich kraj, zastąpiono ją właśnie zespołem „Niebiesko-Żółtych”. Wiadomo, że wojna sprawiła, iż sport zszedł na dalszy plan, niemniej dzięki niemu można zbliżyć się do pewnej normalności, a jeśli są dobre wyniki, to na międzynarodowej arenie o kraju jest głośno. W niedawnych ME lekkoatletów dla naszych wschodnich sąsiadów były liczne medale, w tym złote, obecnie Ukraińcy dobrze się spisują w ME koszykarzy, a w MŚ siatkarzy drużyna trenera Ugisa Krastinsa zadziwia obserwatorów. Osiągniecie tym bardziej znaczące, że tamtejszym zawodnikom trudno koncentrować się tylko na grze.

- Staram się nie myśleć o wojnie, bo mamy się skupiać na meczach. Mam nadzieję, że zwycięstwa dadzą radość naszym ludziom - mówił Polsatowi Sport rozgrywający Witalij Szczytkow. - Mam kontakt ze swoimi bliskimi, są w bezpiecznym miejscu, więc ja też jestem spokojny.