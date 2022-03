MŚ w lotach narciarskich w Vikersund. Polacy przebrnęli kwalifikacje, najlepszy był Jakub Wolny. W piątek pierwsze konkursowe skoki

Kwalifikacje poprzedzone były sesjami treningowymi. W nich najlepiej spisali się Słoweńcy, zajmując miejsca w czołówce. Dość powiedzieć, że w pierwszej z nich z grona sześciu zawodników najsłabszy zajął... 8. lokatę (wygrał Timi Zajc). Dla porównania - najlepszy w Polaków Kamil Stoch był 15. W drugiej było podobnie, znów najlepiej spisał się Zajc; Stoch był 18.

Te skoki pomogły sztabowi naszej reprezentacji podjąć decyzję o składzie na kwalifikacje. Z szóstki, która pojechała do Vikersund, odpadli Dawid Kubacki i Andrzej Stękała. Pozostali czterej mogli przystąpić do eliminacji, w których 45 zawodników rywalizowało o 40 przepustek. Nasi skoczkowie wykonali plan minimum, wszyscy bez problemów awansowali do konkursu, ale furory nie zrobili, zajmując miejsca w drugiej i trzeciej dziesiątce. Najlepszy był Jakub Wolny - 14.