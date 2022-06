MŚ w pływaniu. Ksawery Masiuk szósty na 100 m stylem grzbietowym, rekord świata Thomasa Ceccona

Złoty medal wywalczył Włoch Thomas Ceccon, który ustanowił nowy rekord świata wynikiem 51,60 s. Dwa pozostałe miejsca na podium zajęli Amerykanie: drugi był Ryan Murphy (51,97), a trzeci Hunter Armstrong (51,98). Polak uzyskał 52,75 s, nieco słabiej niż w półfinale, gdy wynikiem 52,58 sekundy ustanowił rekord kraju na 100 m grzbietem.

- Jeszcze to do mnie nie dociera - komentował tuż po starcie.- Czas z półfinału jest dla mnie irracjonalny. Ciężko trenuję i wykonuję dobrą robotę z moimi trenerami. Jestem też przygotowany psychicznie pod takie zawody. Ćwiczyłem to z psycholog Joanną Budzis jeszcze jak byłem małym dzieckiem. Teraz chciałbym przespać całą noc. Nie powinno być z tym problemów, bo podczas mistrzostw Europy juniorów, gdy zdobywałem medale, też ich nie było. Plan na poniedziałek to dobrze się bawić i dać z siebie wszystko.