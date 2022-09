MŚ w wioślarstwie. Męska czwórka podwójna wciąż w wysokiej formie

Tegoroczni wicemistrzowie Europy to flagowa załoga polskiej reprezentacji i kandydat do medalu. Podopieczni Aleksandra Wojciechowskiego nie mieli większego problemu z wygraniem przedbiegu, ale trener uczciwie zaznaczył, że jego podopieczni akurat trafili do nieco słabiej obsadzonego wyścigu. Drugich na mecie Ukraińców pokonali o dwie i pół sekundy.

- Chłopacy mogli popłynąć ten wyścig trochę szkoleniowo, ale muszę przyznać, że też bardzo dobrze rozegrali go taktycznie. W połowie dystansu odjechali rywalom i myślę, że są tam jeszcze rezerwy. W pozostałych przedbiegach było jednak bardzo ciasno, różnice na mecie były w granicach dwóch sekund, więc w półfinałach zapowiada się "rzeź niewiniątek" - powiedział doświadczony szkoleniowiec.

W półfinale zameldowała się także czwórka bez sternika płynąca w składzie: Piotr Juszczak, Łukasz Posyłajka, Mikołaj Burda i Mateusz Wilangowski. Biało-czerwoni przegrali tylko z Holendrami.