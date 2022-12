Mundial 2022. Grzegorz Lato po występie reprezentacji Polski w Katarze: Nie ma się z czego cieszyć, to był "odbębniony" turniej

Jak dodał Lato, były prezes PZPN (w latach 2008-12), chodzi mu w dużej mierze o styl gry, jaki drużyna zaprezentowała w Katarze.

- Na pewno będą zmiany w reprezentacji. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że to co oglądaliśmy, to "odbębniony" turniej. Wyszliśmy z grupy, ale wszyscy się spodziewali, że inaczej się tam zaprezentujemy. Poza tym kilku zawodników zapewne skończy karierę. Nie jest też taka jasna przyszłość szkoleniowca - powiedział były gracz. m.in. Stali Mielec.

Jego zdaniem należy się zastanowić nad sensownością powoływania do drużyny narodowej zawodników, którzy nie grają, czy sporadycznie występują w swoich zespołach ligowych (głównie dotoczy to zawodników grających poza Polską).