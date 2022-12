Mundial 2022. Jerzy Dudek: Widać było, że Lewandowski męczył się w taktyce trenera Michniewicza

Po przegranym w niedzielę spotkaniu 1/8 finału MŚ z Francją (1:3) reprezentacja Polski zakończyła udział w tegorocznym mundialu. Jak twierdzi uczestnik mistrzostw świata w 2002 roku podopieczni Czesława Michniewicza zaprezentowali się w tym spotkaniu lepiej niż we wcześniejszych trzech meczach fazy grupowej z Meksykiem (0:0), Arabią Saudyjską (2:0) oraz Argentyną (0:2). Podkreślił, że potrafiliśmy w spotkaniu z obrońcami tytułu mistrza świata podejść trochę wyżej i zmusić rywali do błędów i nie brakowało nam odwagi tak jak to było w zmaganiach grupowych.

"Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Francja jest poza zasięgiem, więc tak naprawdę nie mieliśmy nic do stracenia i to było widać po zawodnikach, którzy zagrali bardziej odważnie niż w tych wcześniejszych meczach, które były za bardzo bojaźliwe. Piłkarze pokazali, że można grać i atakować nawet zespół mistrza świata. Nie wiem czy takie granie było wbrew trenerowi, czy za jego przyzwoleniem, ale nareszcie zagraliśmy na to na co nas stać w ofensywie. Przede wszystkim dzięki temu, że ustawialiśmy się wyżej można było wymusić na Francuzach pewne błędy, które w linii obrony powielały się i tylko brakowało skuteczniejszej gry pod ich bramką" - powiedział.