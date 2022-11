Mundial 2022. Kamil Glik o porażce z Argentyną: Mieliśmy troszkę szczęścia. Teraz czeka nas ciężki mecz z Francją

Starcie z Argentyną nie było najlepsze w wykonaniu biało-czerwonych, rywale dominowali od początku do końca. Mimo porażki Polacy awansowali jednak do fazy pucharowej, bowiem mieli lepszy bilans goli od Meksyku.

- Bardzo dużo biegaliśmy za piłką. Był to specyficzny mecz. Ciężko się cieszyć po porażce, ale jest to dla nas słodko-gorzki wieczór. Nie jest fajnie przegrywać, ale ostateczny cel osiągnęliśmy i to jest ważne - powiedział Glik na antenie TVP Sport.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, natomiast w drugiej najpierw w 46. minucie gola strzelił Alexis Mac Allister, a w 67. Julian Alvarez.