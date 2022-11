Mundial 2022. Prosta piłka? W tym też można być wirtuozem [FELIETON]

Oni mają swojego Lewego i Szczenę, i chcą, by to władcy ich, a nie naszej wyobraźni, rządzili nie tylko w wirtualnym, ale i w realnym świecie. Z Arabią Saudyjską to się perfekcyjnie udało, możemy być dumni z faktu, że zdołaliśmy pokonać 51. zespół świata.

Mój syn, który, kibicując polskiej reprezentacji, jeszcze nigdy nie doświadczył takich emocji, uzmysłowił mi, człowiekowi wychowanemu piłkarsko w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, że punktem odniesienia dla młodego pokolenia jest turniej roku 2002 i późniejsze, a nie wcześniejsze. My, dużo starsi, nie rozumiemy, jak można za wielki sukces poczytywać wyjście z grupy, skoro były czasy, gdy piąte miejsce, dzielone z Niemcami Zachodnimi, było uznawane za klęskę. A jednak, tak jak moje pokolenie niespecjalnie przywiązywało się do wyczynu Wilimowskiego w meczu z Brazylią, zostawiając docenianie tego heroizmu dziadkom, tak dziś nasze dzieci traktują medale drużyn Górskiego i Piechniczka za prehistorię z epoki tuż polodowcowej.

Wcale nie kpię, dla 26. drużyny globu to mimo wszystko wydarzenie, bo przecież nie takie wtopy na mistrzostwach zaliczaliśmy. Trochę się przypomina turniej w Meksyku, znów wracam do wydarzeń z poprzedniego wieku, ale tym razem analogia jest uzasadniona faktem, że po raz ostatni wyszliśmy z grupy właśnie przed 36 laty. No więc jako żywo staje przed oczami impreza, w której na początek zremisowaliśmy bezbramkowo z Marokiem, następnie ograliśmy Portugalię 1:0 i nawet porażka 0:3 z Anglią nie pozbawiła nas zaszczytu zmierzenia się z Brazylią. Zaszczytu, dla jasności, przyjęcia na klatę Młynarczyka czterech bramek, z odpowiedzią w postaci strzałów w poprzeczkę Karasia i w słupek Tarasiewicza. To do dziś najwyższa porażka Polski na mundialu!