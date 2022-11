Mundial 2022. Żelazna defensywa reprezentacji Brazylii, Maroka i Polski. Wojciech Szczęsny w elitarnym gronie

Brazylia ma za sobą dwa wygrane mecze - z Serbią (2:0) i Szwajcarią (1:0), Maroko - jedna z największych sensacji trwających mistrzostw świata - przeciwstawiło się Chorwacji (0:0) i Belgii (2:0), natomiast Polska nie pozwoliła sobie strzelić bramki w spotkaniach z Meksykiem (0:0) i Arabią Saudyjską (2:0).

Z tego grona jednak tylko Brazylia dołączyła do Francji i Portugalii, zapewniając sobie udział w 1/8 finału turnieju. Prowadząca z 4 punktami w grupie C Polska musi o to jeszcze powalczyć z Argentyną, a Maroko, które z takim samym dorobkiem jest wiceliderem grupy F, z Kanadą.