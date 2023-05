MVP z Krakowa. Bartosz Gomułka (AZS AGH) najlepszym zawodnikiem siatkarskiej Tauron 1. Ligi w sezonie 2022-2023

Wyróżnienie MVP dla siatkarza AZS AGH Kraków to żadna niespodzianka

Co ciekawe, choć drużyna AZS AGH raczej nie liczy się w walce o najwyższe laury w I lidze (najlepszy wynik to 4. miejsce, teraz było 6.), to już po raz trzeci jej zawodnik został uhonorowany statuetką dla najlepszego zawodnika rozgrywek. Wcześniej MVP był Patryk Łaba, rok temu Dawid Dulski.

21-letni Gomułka jest wychowankiem MOS Wola Warszawa, z którym w 2020 r. zdobył mistrzostwo Polski (był MVP turnieju finałowego). W I lidze nieco pograł przez rok w stołecznej Legii, ale dopiero w Krakowie, u trenera Andrzej Kubackiego, rozwinął skrzydła. Pod Wawel trafił w lecie ubiegłego roku. Szybko został numerem jeden na pozycji atakującego, często zdobywał najwięcej punktów w drużynie i kolekcjonował statuetki MVP. Był wybierany najlepszym graczem meczu 9 razy, w tym rankingu zajął 2. miejsce w lidze (o 1 więcej miał Maciej Krysiak z BKS-u Bydgoszcz).