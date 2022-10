Myślenice. Biblioteka Pedagogiczna po remoncie. Od poniedziałku znów czynna

Wszystko to dzięki termomodernizacji zabytkowego dawnego Dworku Dolnowiejskiego, w którym mieści się biblioteka (filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie).

W ramach remontu docieplono ściany wewnętrzne i strop pod dachem, wybudowano własną niezależną nowoczesną kotłowni gazowej (wcześniej budynek był podłączony do kotłowni Spółdzielni „Zorza”), wymieniono stolarkę okienną, wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną tam, gdzie nie została do tej pory wymieniona.

Wszystkie te prace mają spowodować, że budynek będzie zużywał mniej energii i będzie bardziej przyjazny dla środowiska. Ale także dla czytelników. Przy okazji modernizacji instalacji elektrycznej zainstalowano nowe oświetlenie, natomiast wykonana termomodernizacja i montaż niezależnej kotłowni mają sprawić, że nawet długa wizyta zimą w czytelni będzie komfortowa.

Remont był częścią większego projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, który obejmował także modernizację budynku głównego WBP w Krakowie przy alei Focha. Był on dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.