Myślenice. Brakuje miejsc w ŚDS. Jest pomysł budowy nowej większej siedziby dla niego, ale nie ma projektu

Rodzice dzieci niepełnosprawnych, boją się o przyszłość. I to nie swoją, ale właśnie swoich dzieci.

Jestem mamą 9-latka, ale już teraz pojawia mi się w głowie myśl, co będzie potem, co stanie się z nim kiedy mnie zabranie, kto będzie się nim opiekować. To mój, nasz – rodziców wielki apel do rządzących, aby patrzyli na nasze dzieci i pamiętali o nich, o ich przyszłości, o tworzeniu takich miejsc jak ŚDS-y – mówiła nam Agnieszka Hajdus, wiceprzewodnicząca koła PSONI w Myślenicach.

Było to podczas niedawnych obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które co roku organizuje w Myślenicach to stowarzyszenie.