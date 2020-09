Myślenice. Brawura młodych kierowców ukarana

Bezpieczna droga do szkoły - policjanci z powiatu krakowskiego czuwają nad dziećmi

Początek września to czas na przygotowanie dzieci do bezpiecznego poruszania się na drodze. Policjanci z powiatu krakowskiego, w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przypominają dzieciom zasady bezpiecznego dojścia i dojazdu do placówki szkolnej.