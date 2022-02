Myślenice. Ciasno na ulicy Średniawskiego. Mieszkańcy chcą ustawienia znaku Katarzyna Hołuj

Tak wygląda ulica Średniawskiego z perspektywy kierowcy Marcin Muniak Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Dwustu mieszkańców ulicy Średniawskiego w Myślenicach podpisało się pod listem do burmistrza miasta, w którym domagają się ustawienia na ulicy znaku zakazu zatrzymywania się. Miałby on wyeliminować problem, z jakim zmagają się od długiego czasu, a mianowicie zawężania ulicy przez parkujące na niej samochody. Władze gminy odpowiadają ze znają problem i wykonały już kroki mające go rozwiązać.