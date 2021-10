Myślenice. Dariusz Martynowicz, polonista Małopolskiej Szkoły Gościnności, z tytułem "Nauczyciela Roku"

Zawsze wierzyłem w szkołę opartą na relacjach, wierzyłem w szkołę, gdzie uczeń jest podmiotem, wierzyłem w szkołę pełną autonomii, wierzyłem w szkołę, która rozwija kompetencje XXI wieku. Kompetencje związane przed wszystkim z życiem społeczny, kreatywnością. Chciałbym swoim uczniowie serdecznie podziękować, bo nawet najwspanialszy nauczyciel nie może nic jeżeli nie ma uczniów którzy wierzą w to co robi i doceniają to