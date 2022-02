Myślenice, Dobczyce. Szansa dla granty na działania w lokalnych społecznościach Katarzyna Hołuj

Przed mającym się rozpocząć już niedługo, bo 1 marca naborem wniosków w konkursie Małopolska Lokalnie, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza na spotkania informacyjne przedstawicieli grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych. To właśnie one mogą być beneficjentami i uzyskać dotacje (do 6000 zł) na lokalne działania lub na rozwój organizacji.