Myślenice. Droga do powstania Myślenice Singletracks była długa i kręta jak niektóre trasy

Na początek oddano do użytku trzy trasy: Rodzinny Flow (ok. 4,5 km), Snajper (ok. 2 km) i Spacerówka (ok. 7,5 km). Ta pierwsza, jak mówił Filip Janiszewski, jest ze wszystkich najłatwiejsza, pomyślana tak, „żeby można na niej rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem górskim”. Druga to trasa enduro, trudna, z naturalnymi przeszkodami.

Ostatnia prowadzi na Ukleinę. Nie jest trasą nową, choć teraz została oznaczona. Poza tym w odróżnieniu od dwóch pierwszych jest dwukierunkowa: podjazdowo-zjazdowa.

Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa kolejnej, tym razem podjazdowej, a potem kolejnych. Wszystko to na terenach Nadleśnictwa Myślenice, ale za pieniądze gminy, a dokładnie przez gminę pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pula dla gmin górskich). A na razie na to, co powstało, gmina wydała ok. 420 tys. zł.