Myślenice. Dziś Dzień Nauczyciela. Czego życzy nauczycielom Nauczyciel Roku 2021?

Został Pan Nauczycielem Roku, ale czy zostaje Pan w szkole? Teraz, za rok, za 5 lat?

To jest zawód, który kocham i to był mój wybór. To jest moje miejsce. Najważniejsze spośród różnych moich aktywności, jest dla mnie to co robię w klasie, czyli praca z moimi uczennicami i uczniami. Dlatego bardzo chciałbym zostać w szkole.

Podczas gali wspomniał Pan jednak, że może być z tym różnie i że będąc najmłodszym polonistą w szkole niezależnie od Pana woli może Pan być tym, który będzie się musiał pożegnać z pracą w szkole, jeśli nauczycielskie pensum zostanie podniesione. Przypuszczam, i zresztą sam Pan kiedyś o tym pisał, że nie zostałby Pan „na lodzie”, bo odnalazłby się w korporacji, albo biznesie, w którym poniekąd już Pan działa, prowadząc firmę szkoleniową.

Tak, ale pomimo że prowadzę swoją działalność, nie chcę i nie potrafię odejść ze szkoły. Przynajmniej na razie.