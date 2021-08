Myślenice. Ekstremalnie dobry Festiwal Sportów Ekstremalnych [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Extreme Jam to cykliczna impreza, która udowadnia, że Myślenice to idealne miejsce nie tylko do spokojnego odpoczynku nad wodą i w górach, ale też do uprawiania sportów ekstremalnych. Tegoroczny festiwal łączył w sobie sport z muzyką, street artem i ekologią.