Myślenice, Głogoczów. Przybywa grobów. Na nowe jest coraz mniej miejsca

To zresztą nie jedyny cmentarz komunalny należący do gminy Myślenice, który czeka na rozbudowę. Podobna sytuacja jest w Głogoczowie. Tam zostało jeszcze tylko 10 wolnych miejsc. Na ile to wystarczy, nie wiadomo. Wiadomo za to, że w ubiegłym roku powstały tam cztery nowe groby, ale już w 2020 osiem.

Cmentarz w Głogoczowie zajmuje obecnie powierzchnię ok. 0,4 ha. Jak informuje Marek Pajka z UMiG Myślenice, działka (o pow. 0,5 ha), na której planowana jest rozbudowa (wraz z budową parkingu) jest własnością gminy Myślenice i parafii Głogoczów. Po zrealizowaniu tego zadania ma przybyć ok. 400 miejsc do pochówku.

Na myślenickim cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w ubiegłym roku przybyło 45 nowych grobów, w 2020 – 24, a w 2019 – 34. Obecnie jest tam 1655 grobów. Po rozbudowie ma przybyć ponad 1000 miejsc. Żeby tak się stało, cmentarz, który zajmuje obecnie ok. 1,6 ha (a z kaplicą i parkingiem 2,3 ha), ma zostać powiększony o ok. 1 ha.