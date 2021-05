Myślenice. Gmina dopłaci do wymiany "kopciuchów". Będzie obowiązywała zasada: kto pierwszy, ten lepszy

Idea Myślenickiego Programu Wymiany Pieców jest taka, aby otworzyć furtkę dla tych, którzy nie mogli skorzystać z programów rządowych, w tym głównie z programu Czyste Powietrze, czyli mieszkańców budynków wielorodzinnych. To głównie im jest on dedykowany i oni będą największymi beneficjentami, bowiem dofinansowania są opracowane w ten sposób, że mieszkańcy kamienic i bloków będą mogli w największym stopniu, jeśli chodzi o wartość procentową, skorzystać z tego dofinansowania. Ceny urządzeń dla lokali w kamienicach i blokach, z uwagi na ich mniejszą kubaturę, są bowiem tańsze w zakupie

Każdy kto używa wciąż starego pieca, będzie mógł go wymienić na nowy wykorzystujący gaz, biomasę lub na pompę ciepła. Z dofinansowania mogą skorzystać nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale również kamienic i bloków z terenu gminy.

– mówi Dariusz Zborowski, ekodoradca w gminie Myślenice.

Wartość dofinansowania będzie mogła wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż: 6000 zł brutto – w przypadku wymiany pieca, a 8000 zł brutto – w przypadku wymiany pieca i montażu instalacji C.O. i C.W.U w budynku, które nie posiada centralnego ogrzewania.

Z inwestycji trzeba się będzie rozliczyć najpóźniej do 20 grudnia 2021 r.

Nie warto zwlekać

Wzory dokumentów (i regulamin programu) są dostępne na stronie gminy (www.myslenice.pl) i można je stamtąd pobrać. Wypełnione będzie można od poniedziałku (od godz. 8 do 14) składać w Urzędzie Miasta i Gminy (wejście przez Urząd Stanu Cywilnego, od strony rynku). Choć nabór będzie trwał do 14 maja, to ze złożeniem wniosku nie warto czekać, bo decydująca ma być kolejność zgłoszeń.