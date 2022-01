Myślenice. Góry nie tylko do wędrówek, biegów i na narty. Miasto stworzy sieć tras do kolarstwa górskiego Katarzyna Hołuj

Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka (w środku) i nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice Tomasz Bartko oraz wiceburmistrz Myślenic Mateusz Suder (z lewej) Katarzyna Hołuj Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Gmina Myślenice podpisała długo oczekiwaną umowę z Nadleśnictwem Myślenice. Za kilka miesięcy miasto ma zyskać nową atrakcję nie tylko dla turystów. Wszak i wśród mieszkańców nie brakuje pasjonatów downhilliu i enduro (ba, stąd wywodzą się mistrzowie tych dyscyplin!), a to co ma powstać to właśnie pierwsze profesjonalne trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Różny stopień trudności pozwoli korzystać z nich nie tylko regularnie trenującym zawodowcom lub półzawodowcom, ale również rodzinom z dziećmi.