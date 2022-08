Myślenice. Idą z Zakopanego na Hel zbierając pieniądze na lek dla Zosi chorej na SMA

Wczorajszy dzień był trudny. Nie tylko dlatego, że odcinek z Mszany do Myślenic do łatwych nie należał, a pogoda dawała się we znaki. Przede wszystkim jednak dlatego, że ogłoszono iż dzieci w Polsce będą mogły korzystać z refundacji najdroższego leku świata, na który oni właśnie zbierają pieniądze. Na początku była radość – zwłaszcza, że Tomek kilka miesięcy wcześniej sam jadąc na rowerze zawiózł do prezydenta RP petycję w tej sprawie – ale szybko zamieniła się w żal, bo okazało się, że Zosia z tej refundacji nie skorzysta. Jednym z warunków jest bowiem to, że dziecko nie może mieć więcej niż 6 miesięcy, a Zosia ma już 17 miesięcy, a innym, że nie może wcześniej przyjmować refundowanego już od dłuższego czasu leku spowalniającego postępy, tymczasem Zosia go przyjmuje.