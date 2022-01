Myślenice. Jechał zakopianką pod prąd. Inni kierowcy zaalarmowali policję Katarzyna Hołuj

Żeby zatrzymać kierowcę jadącego pod prąd policja zarządziła blokadę drogi Archiwum

W piątek (14 stycznia) ok. godziny 22.20 myślenicka policja otrzymała zgłoszenie o samochodzie poruszającym się zakopianką (droga ekspresowa S7) pod prąd. Auto jechało w kierunku Krakowa jezdnią w kierunku Zakopanego. Za kierownicą, jak okazało się po bezpiecznym zatrzymaniu go, siedział 87-latek z okolic Bielska-Białej. Żeby go zatrzymać, co udało się o godz. 22.40 policja zarządziła blokadę w rejonie estakady w Myślenicach (skrzyżowania z ulicą Słowackiego) wstrzymując ruch samochodów w kierunku Zakopanego.